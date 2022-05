Gianluca Vacchi nel film Mucho Mas: la sua vita tra successi e punti oscuri. Ma c'è una persona che non cita mai

Gianluca Vacchi come non lo abbiamo mai conosciuto? E' possibile visto che la "popstar del lifestyle" da centinaia di milioni di followers sui social, posta praticamente ogni momento della sua vita? L'imprenditore bolognese, si racconta a 360° nel docufilm Mucho Mas, cucitogli addosso come un abito sartoriale, sulla piattaforma Prime Video dal 25 maggio.

APPROFONDIMENTI VIDEO Gianluca Vacchi, la videointervista a Leggo FRATELLI Gianluca Vacchi, il fratello Bernardo chiede un maxi risarcimento da... INAUGURAZIONE Gianluca Vacchi apre il suo kebab alla “Nave de Vero” di... È UFFICIALE Gianluca Vacchi: l'imprenditore apre Kebhouze, la nuova catena di...

La storia di Vacchi, da giovane campione dello sci a pupillo di famiglia, erede di un padre imprenditore ed autoritario che gli ha insegnato una disciplina ferrea, fino alla scelta di stravolgere i dettami della vita borghese, per diventare quello che Gianluca Vacchi è oggi. Il film, racconta i successi, tanti, l'amore per la compagna e futura moglie e la figlia Blu Jerusalema insieme ai punti oscuri della sua esistenza, come il presunto (smentito da Vacchi nel film) allontanamento a suon di milioni di euro dall'azienda di famiglia, la Ima Spa, e l'inchiesta sul crac Parmalat da cui viene assolto...ma nel racconto manca un elemento, una persona, che Gianluca Vacchi non cita mai e noi di Leggo lo abbiamo scoperto. La risposta nella videointervista.