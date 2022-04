MESTRE - Apre oggi, giovedì, alle 12 al centro commerciale Nave de Vero Kebhouze, la catena di kebab di Gianluca Vacchi lanciata a Milano, Roma e Biella. Nel menu una rivisitazione delle offerte tradizionali dei kebab secondo il gusto italiano che punta anche su una forte operazione di marketing attraverso i social media. Oltre al servizio in store o take away, Kebhouze sarà presente su tutte le piattaforme di delivery.