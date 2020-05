Gianluca Vacchi conquista Instagram con un video «hot»: e i protagonisti di Friends rimangono a bocca aperta

Gianluca Vacchi è da sempre il re dei video su Instagram. Da anni con i suoi balletti coreografati in maniera perfetta, ha conquistato milioni di follower sul popolare social network. E, proprio in questo sabato primaverile, Gianluca Vacchi ha pubblicato uno dei video più apprezzati tra quelli degli ultimi tempi. Protagonisti del video, oltre lo stesso Vacchi, il suo accappatoio, la televisione e - addirittura - i protagonisti della Sitcom "Friends".

Gianluca Vacchi, nel video, entra in una stanza con un televisiore accesso, dove sta andando in onda una puntata di Friends. Giunto davanti al televisore, apre il suo accappatoio, mostrando le sue "doti" allo schermo che trasmette i primi piani dei protagonisti. Proprio in quel momento, proprio nell'attimo in cui Vacchi apre il suo accappatoio, sul video appare il volto di Monica, che "sgrana gli occhi", mostrandosi un po' tra lo stupito e l'ammirata per poi gridare "Mio Dio...". E proprio in quel momento Vacchi, può ammiccare in camera, mostrando una certa "soddisfazione".

Molti follower nei commenti mostrano il loro apprezzamento per il video di Vacchi; tra questi spuntano i commenti di Heidi Klum, e della modella e attrice Uldouz Wallace, che provoca: "Can I see?"

Ultimo aggiornamento: 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA