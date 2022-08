Gianni Morandi e il bagno in mare: «ll nostro Adriatico…»

Gianni Morandi in ammollo. Il cantante si sta godendo le vacanze, prima in Puglia ora in Romagna, in pieno relax. E, tra un tuffo e l'altro, aggiorna i fan con foto e video sui social, rigorosamente col l'hashtag #fotodianna, l'immancabile compagna che immortala ogni suo momento. E proprio qualche ora fa, l'instancabile Gianni ha pubblicato un altra foto. Immerso in acqua, con solo la testa di fuori, Gianni sorride all'obiettivo mentre si rinfresca nelle acque del mare. «ll nostro mare Adriatico…» scrive a corredo della foto in riviera romagnola.

Dopo aver partecipato alla scorsa edizione di Sanremo, aggiudicandosi il terzo posto con "Apri tutte le porte", brano di Jovanotti, Morandi sarà lo special guest della prossima edizione del Festival. Ogni sera, il cantante calcherà il palco dell'Ariston affiancando Amadeus. Dunque, il big Gianni tornerà su Rai1 in vesti nuove. Quale modo migliore per prepararsi se non rilassandosi al mare prima del grande evento?

Solo ieri, Morandi aveva postato su Instagram una foto tra gli ulivi della Puglia: «L’ulivo che pianta accogliente…» scriveva. Gianni è stato ospite del palco del Jova beach party a Barletta insieme a Checco Zalone e Giuliano Sangiorgi, regalando ai fan una giornata memorabile.