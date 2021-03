Gianni Morandi, nuova foto in ospedale con la moglie Anna: «Abbiamo bisogno di chi ci ama»

Gianni Morandi pubblica una nuova foto dall'ospedale in cui è ricoverato dopo lo spaventoso incidente in campagna. Ancora convalescente, il cantante si è fatto immortalare non da solo, ma in compagnia di una persona decisamente speciale: la moglie Anna.

Anna ha potuto infatti far visita al marito per assisterlo e, nello scatto pubblicato da Gianni Morandi sui social, gli ha anche fatto compagnia durante un pasto. «Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama», scrive il cantante dalla sua stanza dell'ospedale Bufalini di Cesena. La convalescenza diventa meno pesante se si hanno accanto le persone care e Gianni Morandi lo sa molto bene...