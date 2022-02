Gianni Morandi, il messaggio contro il conflitto in Ucraina: «No alla guerra! #apritutteleporte»

«No alla guerra!»: anche Gianni Morandi si espone sui social per esprimere il suo dissenso al conflitto in corso in Ucraina. Il cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2022, usa l'hashtag con il titolo della sua canzone per lanciare un messaggio di pace: #apritutteleporte, in segno di concordia e amore.

Nel post su Instagram, il Gianni Nazionale ha pubblicato una foto mentre è in piazza Maggiore a Bologna durante la manifestazione di ieri della sua città per protestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo di Vladimir Putin. Il cantante ha tra le mani la chitarra e un cartello con su scritto "Gli ucraini chiedono alla Nato di intervenire": un chiaro messaggio di supporto al popolo ucraino.

Al suo fianco anche i sindaci di quaranta Comuni, delle associazioni e dei sindacati che hanno organizzato anche una fiaccolata di pace.