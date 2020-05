Gianni Morandi, la foto all'aperto senza mascherina fa infuriare i follower: «Senza parole». Lui reagisce così

Gianni Morandi , la foto all'aperto senza mascherina fa infuriare gli haters: «Senza parole». Ma non è come sembra... Il cantante di Monghidoro ha postato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram in occasione del primo maggio. Stavolta si tratta di un autoscatto - come da lui stesso precisato - e non di una solita «foto di Anna», la moglie.

Nell'immagine, Gianni Morandi si trova all'aperto accanto a un albero. Non ha specificato se si tratta della sua abitazione e tanto è bastato per far infuriare qualche leone da tastiera: «Gianni noi stiamo a casa per proteggere gli anziani e tu vai al parco senza mascherina? Non ho più parole».

Immediata la reazione dei fan che difendono il cantante. «Informatevi meglio, Gianni ha un bel parco nella sua casa». E ancora: «È casa sua, può stare senza mascherina». Al momento, l'artista non ha risposto con la sua proverbiale gentilezza alle critiche. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA