Gianni Morandi torna a casa dall'ospedale: «Non bevevo un bicchiere di vino da un mese. A voi»

È tornato finalmente a casa Gianni Morandi, dopo un lunga convalescenza in ospedale durata quasi un mese per guarire dalle ustioni riportate a seguito di un incidente domestico. Il cantante annuncia le sue attese dimissioni dall'ospedale Bufalini di Cesena tramite un post social, coerentemente con il suo inimitabile stile comunicativo. «Sono a casa. Non bevevo un bicchiere di vino da un mese» scrive, e aggiunge «Dedico questo brindisi a voi che mi avete sostenuto e riempito d’affetto».

Grande, infatti, il sostegno di fan e follower social che ha accompagnato Morandi durante la sua permanenza in ospedale, da cui non ha mai smesso di postare foto e aggiornamenti sulle sue condizioni.

La dinamica dell'incidente

Dall'ospedale Bufalini, centro specializzato per le ustioni, Morandi ha raccontato negli scorsi giorni, l'episodio del suo incidente durante cui si è infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa, scivolando sulle fiamme. «Col passare dei giorni mi spavento sempre di più - dice al Resto del Carlino - Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda». «Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia», «credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto». «Ho avuto gravi bruciature a tutte e due le mani, alle ginocchia, un pò al gluteo, poi una bruciatura nella schiena e nell'orecchio. Credo, più o meno, sul 15%».

«La mano sinistra, quella che fa gli accordi (alla chitarra, ndr), si muove abbastanza bene - rassicura il cantautore - direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo. Bisogna ridarle vitalità, diciamo». Quanto al dolore delle ustioni, «senza l'aiuto dei farmaci non si può resistere», «ogni due giorni mi facevano una medicazione. Ma la medicazione è una cosa molto dolorosa e ti devono addormentare».

