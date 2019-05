Il Giappone ai piedi di Masako, la principessa triste che non è riuscita a dare un erede maschio alla monarchia più antica del mondo

Venerdì 3 Maggio 2019, 10:15

Masako bella e brillante oppure Masako triste e defilata. «Una principessa in gabbia», così il New York Times definisce l'imperatrice consorte del 126mo Tenno del Giappone Naruhito, asceso al trono del Crisantemo il primo maggio 2019. Di lei si sa che è stata una talentuosa diplomatica avviata alla carriera dal padre vice ambasciatore negli Stati Uniti. Di lei si ricorda la fotografia che la ritrae al centro tra il presidente statunitense Bill Clinton e il leader russo Boris N. Yeltsin durante una cena di Stato. Masako conversa fluentemente con entrambi nella loro lingua, guadagnandosi gli occhi e l'ammirazione di tutti. Ma la stella di questa donna cosmopolita ed elegante laureata ad Harvard in Economia internazionale a un certo punto si eclissa. A partire dal 2003-2004 di Masako si conosce anche il lato più oscuro, quello che l'ha tenuta lontano dai riflettori e dagli eventi pubblici per molto tempo.La storia della “principessa triste”, come la definisce la stampa, non ha i contorni di una favola moderna. Il 10 dicembre del 1999 l'Asahi Shimbun esce con la notizia in prima pagina della sua gravidanza. Da quel momento in poi Masako è sotto stretta osservazione, finché un giorno la casa imperiale annuncia in conferenza stampa che la principessa ha avuto un aborto spontaneo. Pochi anni dopo a Masako viene diagnosticato un «disturbo dell’adattamento» e ad ammetterlo è lo stesso Naruhito, all'epoca principe erede al trono. Difficile per lei, donna indipendente e aperta, adeguarsi ai doveri e alla vita rigida della Famiglia imperiale. Ma le pressioni su Masako erano iniziate subito dopo il matrimonio celebrato nel 1993, quando sulle spalle della principessa cade il peso di dover assicurare la sopravvivenza della monarchia più antica del mondo dando alla luce un erede maschio. Masako non ci è mai riuscita. A seguito dell'aborto, aumentano le pressioni sulla principessa. Masako scopare per 40 giorni e dal 2004 in poi smette di apparire in pubblico a fianco di Naruhito. Poco prima dei 38 anni finalmente la nascita di una bambina. La coppia decide di chiamarla Aiko, “Amore”. Per Masako è dura perché per la legge giapponese del 1947 le donne non rientrano nella linea di successione al trono.Le pressioni terminano solo nel febbraio del 2006 con l'annuncio della terza gravidanza della principessa Kiko, moglie di Akishino, il fratello di Naruhito. La nascita di Hisahito, finalmente un nipote maschio per l'imperatore, salva il trono del Crisantemo e Masako tira forse un sospiro di sollievo. Oggi la nuova imperatrice sembra stare molto meglio. «Mi sento insicura su quanto sarò utile» , ha detto tuttavia nel 2018 non facendo mistero delle sue debolezze.Il primo ministro Junichiro Koizumi all'inizio degli anni 2000 promette una riforma della legge per la successione al trono anche alle donne, proposta appoggiata dai giapponesi ma osteggiata in particolare dai più nazionalisti. Nel 2005 un gruppo di esperti consiglia al premier di passare a un nuovo sistema, secondo cui ascende al trono il primo figlio dell'imperatore, sia maschio che femmina. L'idea viene respinta con forza dal partito conservatore LDP. Il progetto finisce in cantina con la nascita del piccolo Hisahito, ma con l'abdicazione Akihito il tema torna di nuovo di attualità. Secondo alcuni sondaggi, la popolazione giapponese, almeno due terzi di essa, è a favore della successione alle donne. I conservatori al governo e l'ultra destra giapponese, invece, si oppongono al cambiamento continuando a sostenere il modello di una società paternalistica. Eppure, le imperatrici nella storia giapponese non sono certo mancate. Il Giappone è stato governato da imperatrici nel periodo Nara nel Settimo e Ottavo secolo e di nuovo nel periodo Edo, tra il Diciassettesimo e il Diciottesimo secolo. La stessa Famiglia imperiale per i giapponesi discende da una divinità femminile, la dea Amaterasu da cui è nato l'arcipelago giapponese.