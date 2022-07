Gigi D'Alessio, la compagna Denise posta una tenera foto del piccolo Francesco

Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, ha condiviso una foto del piccolo Francesco di soli 6 mesi. Nato il 24 gennaio, Denise, che di solito non è avvezza ad utilizzare i social per mostrare la sua vita privata, non è riuscita a resistere a non postare una foto del figlio. Nell'Instagram story si vede il bambino con il viso a testa in giù, mentre gioca in piscina.

Il piccolo Francesco è il quinto figlio di Gigi D’Alessio: Claudio, Ilaria e Luca sono nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato, mentre il piccolo Andrea è l’unico figlio avuto dal cantante con Anna Tatangelo.

Denise Esposito non fa parte del mondo dello spettacolo. Da sempre fan di Gigi D’Alessio, ha avuto l’occasione di conoscere il suo beniamino durante un concerto a Capri dove si sono innamorati.

Nonostante la differenza anagrafica di 26 anni, l'amore procede a gonfie vele. Denise, 31 anni, non ha mai condiviso tante notizie relative alla sua vita privata ma sembra chesia laureata in giurisprudenza, stia al momento svolgendo un tirocinio presso uno studio legale napoletano. Riservatissima, ha condiviso sui social pochi scatti legati alla sua relazione con D'Alessio. Pare però sia riuscita a instaurare ottimi rapporti con i figli del cantautore e con la sua famiglia d'origine.