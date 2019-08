Gigi e Bella Hadid derubate a Mykonos: «Non torneremo e non la consigliamo, spendete i vostri soldi altrove»

Domenica 11 Agosto 2019, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 12:49

La modella statunitenseha rivelato che lei e sua sorellasono state derubate mentre erano in vacanza a, in Grecia.La modella ha parlato dell'incidente su, sull'account, che ha utilizzato per condividere gli scatti del viaggio. Dopo aver sconsigliato la meta a tutti i turisti, ha concluso dicendo è meglio spendere soldi altrove.Mentre la modella non ha fornito molti dettagli sul furto, suo padre, Mohamed Hadid, ha rivelato che le sue figlie sono state "traumatizzate" dall'incidente.Parlando a, l'uomo ha dichiarato che le ragazze erano fuori con le guardie del corpo al momento della rapina e che i ladri hanno portato via importanti oggetti personali.Le modelle erano andate in vacanza aper festeggiare il compleanno di Alana, la sorella maggiore.Diversi fan hanno commentato sconcertati il post di Instagram in cui la modella ha dichiarato di essere stata derubata: molti dei commenti hanno mostrato solidarietà alla modella, anche se diversi utenti hanno contestato il fatto che la modella abbia sconsigliato per le vacanze, a causa del furto, Mykonos.