Gigi compie 44 anni, sui social gli auguri speciali di Ross: «Supereremo insieme gli ostacoli»

Oggi compie 44 anni, Luigi Esposito conosciuto da tutti come «Gigi» del duo comico «Gigi&Ross». Entrambi provenienti dall’Accademia Nazionale d’arte drammatica del Teatro Bellini diventano un duo inseparabile dopo l'esperienza come conduttori di radio «Kiss Kiss», che li porterà alla creazione di nuovi personaggi e proprio le loro parodie saranno alla base del loro successo.

APPROFONDIMENTI LE PROIEZIONI Ischia Film Festival, arrivano Gallo e Fru per "La cena... LA PRESENTAZIONE Napoli, presentata la nuova edizione di Made in Sud: «La gente... LA SOLIDARIETÀ Gigi e Ross in «Amici per la pelle» al teatro Posillipo

«Ventidue anni di “amicizia a prima vista”, gioie, dolori»: queste sono le parole che Rosario, meglio conosciuto come «Ross», dedica al suo «Bombaska» soprannome del suo collega, nonchè compagno di vita, in occasione del suo compleanno con un post su Instangram. Termina inoltre la dedica con l'ironia che contraddistingue la coppia, scrivendo come, col passare degli anni forse Ross non sarà ricordato come «il basso di Gigi&Ross».