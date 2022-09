Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale: frattura scomposta al femore dopo una caduta. L'attrice ha 95 anni

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale. Ore di ansia per Gina Lollobrigida, ricoverata in ospedale a causa della frattura scomposta del femore avvenuta in seguito a una caduta. L’attrice, che il 4 luglio scorso ha compiuto 95 anni, ha recentemente deciso di correre per le elezioni del prossimo 25 settembre: su suggerimento del suo avvocato Antonio Ingroia, si è candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. Ma è anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.

Gina Lollobrigida è nata a Subianco nel 1927

Già nel 1999 Gina Lollobrigida si era candidata nell'allora circoscrizione dell’Italia centrale e in quella dell'Italia meridionale con la lista dei Democratici di Romano Prodi per le elezioni europee. Aveva ottenuto circa 10mila preferenze, ma non era stata eletta. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, Gina partecipò al concorso di Miss Italia nel 1947 arrivando seconda, ma negli anni ’50 e ’60 ebbe successo mondiale al cinema. Nei decenni successivi si scoprì anche fotografa e scultrice.