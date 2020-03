GionnyScandal, solidarietà a chi non riesce a fare la spesa: «Chi ha bisogno mi mandi una mail»

Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da GionnyScandal un gesto di solidarietà nei confronti delle persone più in difficoltà durante l'emergenza coronavirus. Il rapper ha annunciato, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, di voler contribuire in modo concreto alle necessità dei suoi concittadini più bisognosi. Gionata Ruggieri, questo il suo nome all'anagrafe, ha deciso di occuparsi personalmente di aiutate con beni di prima necessità quanti a Meda, in provincia di Monza e Brianza, dove vive, non riescono a mettere il piatto in tavola.«Nel mio piccolo ho deciso di autare tutte quelle persone che non possono permettersi neanche di fare la spesa. Solo coloro che hanno veramente bisogno possono mandare una mail a scandalbooking@gmail.com scrivendo il loro indirizzo e il loro cognome. Mi occuperò personalmente di portare un po' di spesa».