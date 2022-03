Giordano Signorile è salvo: il ballerino era rimasto bloccato dalla guerra all'Accademia di danza di Kiev

Tutto bene, quel che finisce bene. Giordano Signorile, ballerino italiano di 19 anni rimasto bloccato a Kiev durante la guerra, è stato portato in salvo in un'operazione condotta dall'intelligence italiana con l'Unità di Crisi della Farnesina. L'annuncio l'ha dato Michele Laricchia, sindaco di Capurso, città pugliese dove Giordano è cresciuto e dove vive la sua famiglia.

Giordano viveva a Kiev da cinque anni ed è iscritto all'Accademia di danza, luogo dove ha cercato rifugio quando sono cominciati i bombardamenti e che si trova a 40 km dal centro. Si era trasferito in Ucraina per coltivare il sogno di diventare un ballerino professionista. Nei giorni scorsi si erano moltiplicati gli appelli di genitori e amici, affinché qualcuno andasse a prenderlo per portarlo in un luogo sicuro. La famiglia potrà riabbracciarlo presto.

La felicità della mamma

«Ho gli occhi colmi di gioia, ma sino a quando non riuscirò ad abbracciarlo e stringerlo a me sarà una felicità a metà», ha detto all'Ansa la signora Fausta Policarpo, la mamma di Giordano Signorile. «Non sono ancora riuscita a sentirlo - prosegue - perché ha la batteria del telefono scarica e sino a quando non arriva a destinazione deve risparmiarla per eventuali comunicazioni importanti. Da quello che so dovrebbero essere in viaggio per la Moldavia. Ha solo 19 anni, è stata una bella mazzata ma se l'è cercata», dice sorridendo.

