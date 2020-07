Giorgia Meloni scivola su “Imagine” di John Lennon: «Tra le principali canzoni della musica italiana»

Il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sulla polemica nata pochi giorni fa, rispetto al testo della canzone “Imagine” di John Lennon. Uno dei brani più noti del secolo scorso che però, secondo la Meloni, rappresenta un inno “all'omologazione mondialista” e quindi poco rappresentativo per lei e il suo partito. «Ma non si dica che io voglia cancellare una delle canzoni che è considerata tra le principali della musica italiana», dice confondendo la nazionalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Imagine può piacere o non piacere, anche se è una canzone bellissima. Se però mi si chiede cosa ne penso del testo, dico che non mi rappresenta - dice testuale - Sarò libera di dirlo, senza che per questo si dica che voglia cancellare una delle canzoni che è considerata tra le principali della musica italiana. La sinistra la vede come un pericolo perchè al posto nostro vorrebbero vietarla, ma noi non siamo così».