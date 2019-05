Giorgio Alfieri si confessa: «Ero pieno di debiti dopo la separazione con Martina Luciani»

Giovedì 30 Maggio 2019, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 16:48

«Ero pieno di debiti, mi sono trovato in una situazione più grande di me ma non ho mai pensato, neanche un istante, al suicidio. Dovevo andare avanti per amore di mia figlia». Giorgio Alfieri si confessa così, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me.L'ex calciatore del Cervia ai tempi di Campioni, il sogno ed ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la separazione da Martina Luciani, conosciuta ai tempi del programma di Maria De Filippi e che gli ha dato anche la piccola Asia. «Tutto è cambiato quando la casa si è svuotata, non c'era più mia figlia e io l'ho presa veramente male» - ha spiegato Giorgio Alfieri - «Vedere la casa senza la mia famiglia mi aveva destabilizzato, poi iniziai a lavorare con Roberto Cenci».I problemi, però, dovevano ancora arrivare. Giorgio Alfieri ha infatti spiegato i motivi dei suoi debiti col Fisco: «Ho avuto una brutta sorpresa: aspettavo l’incasso di alcune fatture m’hanno detto che c’era quetso problema quindi ho dovuto sospendere. Non potevo essere più pagato perché i soldi dovevano essere usati per pagare i debiti. Sono stato gestito male. I soldi secondo me vanno fatti piano piano, ad un ragazzetto di 23 anni certe cifre non dovrebbero essere date». Lo riporta anche TvZap Giorgio Alfieri, poi, ha precisato: «Sono uno che ama la vita, con o senza beni materiali. Asia è stata sempre il motore e la forza che mi ha spinto a non mollare mai. Mi sono rimboccato le maniche, ho fatto i lavori più umili. Avevo bisogno di mantenere l’impegno da padre, mia figlia sa dei miei problemi. Non è assolutamente vero che io abbia pensato al suicidio». Intanto, dopo aver confessato di apprezzare l'ipotesi di un approdo al trono Over di U&D, non è escluso che presto Giorgio Alfieri possa diventare uno dei 'tentatori' della prossima edizione di Temptation Island.