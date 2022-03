Giorgio Casana, il dramma a Oggi è un altro giorno: «Due mesi con mia sorella in mano ai rapitori dopo le parole di mia madre»

A Oggi è un altro giorno Giorgio Casana ricorda i due mesi in mano ai rapitori 43 anni fa. L'uomo era un ragazzo ed è stato sequestrato insieme alla sorella Marina. I due hanno raccontato il loro rocambolesco rapimento a scopo d'estorsione in un documentario in questi giorni su Rai Play. Avevano 16 e 15 anni e furono assaliti in mezzo al mare da una banda di pastori sardi.

I rapitori avrebbero dovuto prendere solo la sorella, ma Giorgio racconta che fu la madre a dire di rapire anche lui. Una decisione che sul momento lo portò a pensare a una "scocciatura", ma con il senno di poi fu una mossa vincente per proteggere la sorella. I due sono stati in un capannone per due mesi e sono stati liberati con un riscatto di 500 milioni. Uno dei rapitori regalò una catenina alla sorella in suo ricordo.

Sui sequestratori Giorgio Casana, ospite di Serena Bortone, racconta: «Non ho particolari sentimenti, trovo che tutti siano stati troppo poco in galera. Non ho una grande empatia. Questo evento ha fatto parte della mia crescita. Se ho avuto paura? L'ultima settimana per un mancato rilascio la situazione era diventata pesante». Sulla madre che lo consegnò ai rapitori aggiunge: «Non ne abbiamo mai parlato. L'ho trovata una scelta di pancia ma razionale. Il risultato è stato positivo perché ne siamo usciti».