LEGGI ANCHE

Il sindaco diè stato protagonista di un singolare incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter in vacanza a Porto Rotondo, nei pressi di, in Sardegna. Gori stava percorrendo una nuova rotatoria nei pressi dell'aeroporto quando, improvvisamente, la sua moto ha preso fuoco.Il sindaco, a parte lo spavento, non ha riportato ferite, ma le fiamme hanno distrutto il mezzo e tutto ciò che c'era nel vano portabagagli, compreso un computer. A Gori non è rimasto altro da fare che chiamare i vigili del Fuoco di Olbia che hanno spento il rogo.