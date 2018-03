Giucas Casella: «Voglio tornare all'Isola. Ho cresciuto da solo mio figlio»

Sabato 10 Marzo 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 17:58

«Non è la prima volta che devo lasciare l'per cause di forza maggiore, ma questa volta vorrei tornare. Lunedì ho dei controlli medici, se va tutto bene potrei anche tornare in Honduras». Una rivelazione importante, quella di, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. «Sono un leone, mi sento molto bene e potrei tornare», ha poi ribadito il mago rientrato in Italia dall'Honduras.Giucas, da sempre molto riservato, rivela poi un aspetto molto particolare della sua vita privata e racconta di essere molto orgoglioso di suo, che oggi è un chirurgo. «, per lui ho fatto più da mamma che da papà. Non è stato facile, ma dovevo farlo» - ha raccontato il mago - «James è nato da un rapporto senza amore: sua mamma, inglese, era innamorata, ma io no. Quando mi disse che avevo avuto un figlio da lei, ne parlai con Pippo Baudo e lui mi consigliò di sottopormi al test del dna. Una volta accertato che fosse mio figlio, decisi di occuparmi di lui anche perché sua madre non ne aveva la possibilità». Ricordando anche le volte in cui il piccolo James veniva portato clandestinamente all'interno degli studi televisivi («Non si poteva portarlo e lo nascondevo nel bagagliaio dell'auto»), Giucas ha poi concluso: «Non ho dubbi, lui è la migliorche mi sia riuscita».Parlando poi ancora dell'Isola, Giucas ha chiesto all'inviatodi portare i saluti a tutti gli altri 'naufraghi', poi ha anche fatto il suo pronostico sul vincitore di quest'edizione («A Sanremo ne ho azzeccati cinque su cinque», rivendica orgoglioso), apponendo la scelta in una busta chiusa. Sapremo solo alla fine dell'Isola se Giucas avrà indovinato, mentre per un suo eventuale ritorno in Honduras forse potrebbe bastare qualche giorno.