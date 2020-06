Giulia De Lellis, il cucciolo non sta bene e si arrabbia con Andrea Damante: «Non mi aiuta»

Siparietto su Instagram tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due sono "neogenitori" di un cucciolo di Spitz di Pomeriana che recentemente non è stato bene al punto da essere portato dal veterinario. È stata l'influencer romana ad accorgersi che aveva bisogno di cure, mentre il dj veronese ha sottovalutato la situazione. L'arrivo del cane, a cui hanno dato il nome di Tommaso Kowasalki, Tommy per gli amici, sta mettendo la coppia alla prova.

Dopo una visita di controllo, i due hanno dato origine a un botta e risposta su Instagram. «Sono tornata adesso a casa, sono stata dal veterinario. Sta molto meglio, le medicine sono state d’aiuto, abbiamo azzeccato la cura, siamo sereni», ha detto la De Lellis nelle stories su Instagram.



E Damante sottolinea con ironia: «Tommy sta bene, non ha niente. È semplicemente un neonato». Da qui la risposta piccata di Giulia: «Per fortuna sono una mamma che si preoccupa, lui proprio non mi aiuta, sottovaluta la situazione. Non minimizzare perchè Tommy non stava affatto bene, anzi».

