Giulia De Lellis furiosa dopo gli scatti con Iannone: «Violata la mia privacy»

Martedì 25 Giugno 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 13:35

Giulia De Lellis furiosa dopo le foto che la ritraggono con Andrea Iannone. Il motivo sterebbe nella violazione della sua privacy. Dopo la pubblicazione da parte di Chi Magazine delle foto in piscina con il nuovo compagno, l'influencer si è fatta sentire sulla pagina Instagram della rivista con un lungo sfogo.«Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa. Tutto questo per 2,3 foto del ca..o, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune». Giulia e Andrea non stanno più nascondendo la loro relazione e per questo l'ex corteggiatrice si è arrabbiata per questa violazione della sua privacu, visto che quello che c'è da sapere lo pubblica serenamente sui suoi social.Poche ore fa ha postato un video di lei e Andrea in piscina, dove scrive: «Eravamo lì, così...». Non nasconde più la redazione ed è quello che comunica anche alle sue "bimbe": «Io faccio sempre prima di voi, sempre», afferma come ultima frecciatina ai paparazzi.