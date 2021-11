Giulia Provvedi mostra la pancetta e la cellulite su Instagram: «Però quanto è bello essere donne?»

Giulia Provvedi mostra senza paura la pancetta e la cellulite. La Donatellas, nota per la sua simpatia e il fisico mozzafiato ha comunque voluto mostrare che quello che appare su Instagram non è sempre la verità. Nonostante nei post e nelle stories sembri sempre perfetta ha fatto vedere ai followers che anche lei, come tutte le donne, ha dei problemini con la pancetta e la buccia d'arancia.

Senza vergogna si è mostrata spettinata in intimo scrivendo: «Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout. Però quanto è bello essere donne?». Ha mostrato come il corpo femminile sia in effetti molto soggetto a vari cambiamenti nel corso del mese: «Nonostante il nostro corpo ci fa sempre scherzetti tra dolori e gonfiori vari è bellissimo» E poi spiega che dietro ai post ad effetto ci sono sempre accorgimenti studiati: «Ovviamente tra queste c’è una foto visibilmente diversa in cui la postura e le modifiche hanno reso la foto nettamente superiore alle altre».

Non è la prima volta he Giulia manda messaggi di body positivity, anche qualche tempo fa aveva detto alle sue followers di amarsi e di volersi bene, sottolineando che la perfezione non esiste e che nei piccoli difetti è racchiusa la vera bellezza delle donne.