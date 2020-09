Giulia Ragazzini, la Miss hackerata recupera il profilo ma da Instagram nessuna assistenza: «Ora passo alle vie legali»

Giulia Ragazzini, la Miss e influencer a cui era stato hackerato il profilo Instagram da oltre 470mila followers, è riuscita a riavere indietro il suo account. Un sospiro di sollievo per la ragazza romana che aveva denunciato il furto digitale sulle pagine di Leggo. Ma anche una cocente delusione: a una settimana dalla prima segnalazione ufficiale a Instagram nel tentativo di vedersi restituito l'account (con tanto di spunta blu, e quindi riconosciuto dal social) ancora nessuna risposta è arrivata.

Il profilo @rzzn__giulia è tornato al suo posto, con tanto di foto e storie in evidenza ora curate dalla legittima proprietaria, ma solo grazie all'intervento di un "hacker buono", che è riuscito a sottrarlo a chi per primo lo aveva rubato. Buono, ma fino a un certo punto: Giulia ha comunque dovuto pagarlo per il servizio, mentre chi avrebbe dovuto fornire assistenza è rimasto in silenzio.



«Non ho avuto nessuna risposta da Insagram», racconta la Miss che ha fatto presente il comportamento del social anche durante la denuncia del furto alla polizia postale. Ma Giulia Ragazzini non è intenzionata a lasciar correre: «Mi sono impuntata, ora sto agendo tramite un avvocato».

