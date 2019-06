Giulia Salemi e la storia finita con Francesco Monte: «Non riesco a dormire, torno ad allenarmi»

Martedì 11 Giugno 2019, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 18:56

Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa delreality Mediaset condotto da ilary Blasied aver parlato di amore e convivenza,hanno improvvisamente interrotto il loro rapporto.I motivi dell’addio son ancora misteriosi anche se “Spy” la scorsa settimana ha parlato di tradimento da parte dell’ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez: “Il crollo – ha fatto sapere il magazine - è avvenuto la scorsa settimana a Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta ha scelto di separarsi dalla fidanzata”. Giulia ha già fatto pare di non stare troppo bene ma ha anche fatto capire l’impegno che ci sta mettendo per riprendere in mano la sua vita dopo il bruisco addio ed ora è tornata sui social per dare nuove informazioni.Giulia non riesce a dormire: “Ormai visto l’insonnia ricorrente, ho deciso di buttarmi in palestra – ha raccontato nelle stories su Instagram - Per liberare la mente e lo spirito e soprattutto liberarmi di queste occhiaie. Io oggi vi farò sognare con le mie grandi doti da sportiva che avete potuto apprezzare all’interno della Casa e la mia grande coordinazione. Dai che per una volta sarò pronta alla prova costume! Mai successo negli ultimi 5 anni. Non è giornata amici…”.