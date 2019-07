Giulia Salemi, il dolore della mamma Fariba commuove i fan: «Mio fratello e suo figlio sono stati uccisi»

Sabato 6 Luglio 2019, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 14:55

Difficile dimenticare la morte di unsoprattutto quando resta inspiegabile e violenta. I fan di Giulia Salemi hanno scoperto che lo zio e il cugino sono stati uccisi in circostanze misteriose negli ultimi anni. E lo hanno scoperto dall'ultimo post della mamma,La donna iraniana, infatti, ha pubblicato suuna foto del nipotino e chiesto una preghiera. Le sue parole hanno commosso i followers.La mamma diè lanciata assieme a lei daed è tornata alla ribalta con il, quando attaccava ripetutamenteEvidentemente ci aveva visto giusto: la relazione tra l'ex tronista e la figlia è naufragata molto presto. Dopo la separazione non è voluta entrare nei dettagli, consapevole che la figlia non avrebbe apprezzato l'ennesima intromissione, ma ha sorpreso tutti raccontando la storia della sua famiglia.«Mio nipote – queste le sue parole – è stato ucciso, qualche anno fa. Non sappiamo chi l’ha ucciso, anche suo padre nonché mio fratellino è stato ucciso un anno prima di suo figlio! Presumiamo che il figlio aveva scoperto chi fosse l’assassino di suo padre (perché ogni giorno era alla sua ricerca) e l’assassino ha ucciso anche lui, per non farlo parlare. Oggi in loro ricordo vi chiedo umilmente di fare una preghiera per loro anima: Iraj e Amir Hosseine Mohammad Tehrani. Questa – ha poi concluso la Tehrani – è la tomba di mio fratello».