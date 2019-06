per quest’accoglienza pazzesca perché mi sono sentita subito in famiglia. Bello raccontare i propri aneddoti , scherzare, ridere , giocare con la gente a casa ed è stato fichissimo cantare, mi avete fatto cimentare in qualcosa di nuovo e inaspettato ed è stato bello mettersi in gioco. A questo punto spero che dopo questa settimana non ci sia un addio ma un semplice arrivederci

Giovedì 27 Giugno 2019, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, dopo la fine della storia con Francesco Monte, non si ferma e va avanti. La influencer ha infatti partecipato, questa mattina, all'ultima di due puntate di Takeaway, la trasmissione diche l'ha vista ospite di Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Matteo Lotti e Alan Caligiuri. Per Giulia, in radio, sono arrivati deiinaspettati: diversi mazzi diA spedirli non è stato un ammiratore segreto, ma le tante fan e follower che hanno voluto esprimere affetto e stima nei confronti di. Ogni mazzo di fiori porta la firma di chi li ha inviati a Radio 105 eha fatto sapere di aver apprezzato molto il gesto. La popolarità ottenuta con il Grande Fratello Vip, evidentemente, non si è esaurita e questa testimonianza d'affetto lo dimostra.Alcuni mazzi di fiori portano solo la firma delle fan, altri invece hanno delle vere e proprie dediche. Su un bigliettino, infatti, è possibile leggere: «Per Giulia… Non saranno rose rosse, non ne saranno 100, ma questo bouquet di rose rosa come simbolo di amicizia e gerbere come simbolo di ammirazione sincera, è per augurarti un buon inizio, tutto molto pink power! Per un abbraccio ti aspettiamo a fine trasmissione qui sotto».«Questi giorni insieme sono stati davvero power perché non avevo mai provato un’esperienza simile , e devo dire che mi sono innamorata della radio» - ha scrittosu Instagram - «Grazie a tutto lo staff di Radio 105».