Sgarbi e quel video girato con il sindaco di Giulianova. «Offende le donne, spot sessista della città»

«Spot sessista». Sui social è ormai un caso il video-spot su Giulianova fatto da Vittorio Sgarbi con il sindaco della cittadina della riviera teramana, Jwan Costantini, passato alla Lega, che sghignazza in sottofondo quando il critico d'arte parla di fidanzate sparse un po' ovunque («Ascoli, Teramo e in piccoli paesi», dice Sgarbi) - e questa non è una novità - e di «gn.....a che non manca a Teramo».

APPROFONDIMENTI TORTORETO Covid, morto lo storico Giuliano Rasicci. Il sindaco: «Abbiamo... GIULIANOVA Barca a vela in avaria per salvare un surfista: donna colta da malore

.

Il video è stato pubblicato poco fa sulla pagina Facebook dal gruppo di opposizione del Consiglio comunale di Giulianova, Il Cittadino Governante ed ha fatto subito il giro del web, con decine di condivisioni e commenti, per lo più negativi di donne (ma c'è anche chi elogia il sindaco di Giulianova).

Immediata la reazione dell'assessore del Comune di Teramo, Ilaria De Santis: «Mi segnalano questo video: ridurre il ruolo istituzionale di sindaco di un'importante città della nostra provincia a cineoperatore compiaciuto e divertito di uno sketch nel quale si parla di donne come prede e del suo territorio come luogo di facili conquiste amorose,mi intristisce come donna, ma altresì mi indigna in qualità di rappresentante delle istituzioni nonché di assessore alle pari opportunità». Duro l'attacco dei consiglieri del Cittadino Governante: «Sindaco Costantini, con questi tuoi atteggiamenti sessisti e per niente istituzionali metti in imbarazzo Giulianova e il mondo delle donne! Noi siamo indignati e tu dovresti vergognarti almeno un po'. Quotidianamente le donne subiscono discriminazioni che derivano anche da frasi retrograde come quelle che tanto ti fanno sghignazzare nel video».