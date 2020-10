Gli alpini festeggiano il loro anniversario: nacquero a Napoli 148 anni fa

Oggi si celebra il 148° anniversario della nascita degli alpini ma non tutti sanno che le penne nere nacquero a Napoli. Il decreto che stabilì la nascita delle Compagnie alpine fu firmato il 15 ottobre 1872 da Vittorio Emanuele II proprio nella città partenopea. Il Corpo venne istituito su progetto del capitano Giuseppe Perrucchetti con la finalità di preparare truppe destinate alla difesa dei confini montani. Il battesimo del fuoco avviene alla battaglia di Adua del 1° marzo 1896. Fondamentale il loro apporto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Attualmente i reggimenti sono 8 e le loro Bandiere sono decorate di 9 Croci di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, 10 Medaglie d'Oro, 30 Medaglie d'Argento, 8 Medaglie di Bronzo ed 1 Croce di Guerra al Valor Militare, di 3 Medaglie di Bronzo al Valore dell'Esercito, 1 Medaglia d'Oro, 1 d'Argento e 1 di Bronzo al Valor Civile e 1 Croce d'Oro e 1 Croce d'Argento al Merito dell'Esercito, 6 Medaglie d'Argento di Benemerenza, 4 Medaglie di Bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana. Quando nacque il Corpo degli alpini non vi erano risorse per acquistare nuove uniformi e costruire nuove caserme. Per questo le loro divise furono le stesse della fanteria e le caserme vennero dislocate in ex conventi o scuole. Oggi gli alpini vengono impiegati in Italia ed all’esterno in tutti i teatri operativi nei quali siamo impegnati. Sono sempre in prima linea quando si tratta di supportare la popolazione in caso di calamità naturali o come, di recente, durante i giorni bui dell’emergenza covid 19. Un’eccellenza italiana che vide la luce proprio a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA