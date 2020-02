Gli auguri per San Valentino sui social di Forze Armate e forze dell'ordine

Ultimo aggiornamento: 19:24

Non più solo rose rosse e cioccolatini. San Valentino ormai è una festa che si celebra con post a tema sui social. Una ricorrenza che viene ricordata anche da Forze Armate e forze dell’ordine che hanno dedicato alla festa degli innamorati un pensiero su pagine Facebook e profili Instagram. “Condividi il nostro cuore in fiamme con la persona che ami”: questa la proposta dell’Esercito che pubblica una fiammata che fuoriesce da un carro armato che ha i tratti di un cuoricino. Palloncini rossi a forma di cuore e sullo sfondo la fremm Fasan per la Marina Militare che lancia lo slogan: “Cuori e nave…. amori grandi come il mare”.L’Aeronautica pubblica ben due pensieri dedicati a San Valentino. “La passione, la complicità e l'amore celebrate con l'incomparabile manovra del cuore delle FrecceTricolori” si legge sulla pagina Facebook dell’Arma Azzurra che propone il video della celebre figura della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Sul profilo Instagram invece compare una foto delle Frecce Tricolori che sorvolano l’isola croata Galešnjak che ha forma di cuore. Romanticissimi i Carabinieri che si professano sa sempre innamorati della gente e citano Shakespeare: “Non t’ama chi amor ti dice, ma t’ama chi guarda e tace”. Dolce ed ironico il messaggio lanciato dalla Polizia. Per augurare buon San Valentino a tutti gli innamorati ha scelto la foto di un poliziotto con la sua fidanzata corredata dalla frase:"Mi hai rubato il cuore, ma questo non è un reato".