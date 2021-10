Gloria Estefan, la cantante rivela: «Abusata a 9 anni da un amico di famiglia»

Gloria Estefan ha rivelato di essere stata abusata sessualmente da un membro della famiglia quando aveva nove anni. La popstar cubano-americana, 64 anni, ha detto di essere stata molestata mentre era a scuola di musica da qualcuno di cui sua madre si fidava. «Il 93% per cento dei bambini abusati conosce e si fida dei loro violentatori. E lo so perché ero uno di loro», ha detto. Ha parlato dell'abuso per la prima volta in una sorta di show su Facebook insieme alla figlia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Johnny Depp, vinto l'ultimo round giudiziario contro l'ex... MIND THE GAP Paris Hilton in lacrime: «Io, abusata in collegio: parlo per... LA CAUSA Brad Pitt e Angelina Jolie: lui ottiene la custodia congiunta dei...

Johnny Depp, vinto l'ultimo round giudiziario contro l'ex moglie Amber Heard. E Il divo si scaglia contro Hollywood

Marilyn Manson, l'attrice del "Trono di Spade" Esmé Bianco lo cita in giudizio per violenze sessuali e torture

«Volevo affrontare questo argomento perché è così importante cercare di fare prevenzione. Inoltre, non volevo sedermi qui in silenzio», ha detto Estefan. La cantante, autrice di successi come Conga e Rhythm is Gonna Get You, ha detto nel programma che un lontano parente aveva sfruttato la fiducia di sua madre per molestarla.