L'incredibile storia di Graham Shema, a 7 anni guida gli aerei: «Mi chiamano già capitano»

Lo chiamano già il “capitano”. Eppure ha soli 7 anni. Sembra un film, invece è una storia vera: un bambino ugandese, Graham Shema, soprannominato appunto "Captain", ha già volato sul Cessna tre volte ed è diventato un fenomeno in Uganda grazie alla sua impressionante conoscenza degli aerei e alle sue abilità di volo. Il ragazzino ha già volato come apprendista.

Amante della matematica e della scienza, Graham ha raccontato che il suo sogno è diventare un pilota e un astronauta, e un giorno vuole viaggiare su Marte. «Mi piace Elon Musk perché voglio imparare le leggi dello spazio, andare con lui nello spazio e anche stringergli la mano», ha detto a una televisione locale. In Uganda è stato persino invitato a incontri dall'ambasciatore tedesco e dal ministro dei trasporti del paese. Insomma, una piccola grande leggenda.

VIDEO: Shema Graham Gabriel reveals what he saw in the cockpit. #MorningXpress #SanyukaUpdates pic.twitter.com/mEPwMsOI0B — Sanyuka TV (@sanyukatv) April 29, 2020

Quando il suo istruttore all'aeroporto internazionale di Entebbe, gli ha chiesto di spiegare come funzionassero i motori su un aereo Bombardier CRJ 9000 parcheggiato, Graham ha risposto in modo impeccabile: «I tubi di ingresso aspirano l'aria e la iniettano nel compressore, il compressore la schiaccia con le ventole, dopo averla “strizzata” con le ventole, diventa calda». La passione di Graham per il volo è iniziata quando un elicottero della polizia è esploso sopra il tetto di casa di sua nonna. L'incidente è avvenuto alla periferia della capitale ugandese Kampala mentre lui stava giocando all'aperto e secondo sua madre, Shamim Mwanaisha, 29 anni, quella vicenda «ha innescato qualcosa nella sua mente».

La mamma ha poi raccontato che è stato allora che suo figlio ha iniziato a “bombardarla” di domande su come funzionano gli aerei, fino a quando non ha contattato un'accademia di aviazione locale e ha iniziato le lezioni a casa sulle parti degli aerei, studiando anche su libri di aviazione. Cinque mesi dopo Graham era entusiasta di iniziare le lezioni di volo. «Mi sentivo come un uccello», ha detto appunto del suo primo volo. Da allora ha volato tre volte come copilota e durante la pandemia si è concentrato sulla teoria dell'aviazione e si è immerso in alcuni video. Il tempo, di imparare e capire, non gli manca di certo.

