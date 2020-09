Pordenone, riceve un gratta e vinci per il suo compleanno e intasca mezzo milione di euro

PORDENONE - Una donna ha ricevuto in regalo dal titolare di una ricevitoria di viale Grigoletti, a Pordenone, un semplice gratta e vinci. Ha ringraziato l'esercente e poi ha scoperto la sorpresa: il biglietto era quello fortunato e conteneva una vincita da mezzo milione di euro. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta Pordenone e in provincia, e ora è "caccia" alla fortunata donna che ha festeggiato nel migliore dei modi il compleanno.

Ultimo aggiornamento: 22 Settembre, 08:48

