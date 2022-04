Gratta e vinci, migrante irregolare vince 250.000 euro ma non può ritirare il premio: ecco cosa è successo

Un migrante algerino che soggiorna illegalmente in Belgio sta lottando per rivendicare un jackpot di 250.000 euro vinto grazie a un Gratta e vinci. Il motivo? Le autorità hanno insistito sul fatto che può ricevere il denaro solo se in grado di dimostrare la sua identità. Ma l'uomo non ha i documenti. A riportare la notizia è il Guardian. «Il mio cliente si trova in una situazione illegale, non ha documenti né conto in banca», ha detto venerdì...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati