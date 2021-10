Green pass falsi, il figlio di Pippo Franco contro i giornalisti: «Andate via o vi spacco la faccia»

“Prendo una mazza da baseball e vi spacco la faccia”. Si sono decisamente alzati i toni sulla vicenda dei falsi Green pass che ha coinvolto anche Pippo Franco. Stanco di avere cronisti sotto casa, il figlio del comico, Gabriele Franco ha inviato un chiaro e minaccioso messaggio via Instagram.

“Cari giornalisti, io non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffè…ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia”. Gabriele Pippo, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island Vip, è pronto anche alle conseguenze di un tale gesto: “Poi vado in manette con un sorriso a 32 denti, capito? Non vi presentate più davanti casa mia che vi spacco la faccia” ha detto nelle stories.

L’attenzione della stampa è dovuta alle verifiche sulla regolarità del Green Pass di un centinaio di persone, sportivi, imprenditori e personaggi dello spettacolo, tra cui il comico Pippo Franco, nell'ambito dell'indagine per falso a carico di un medico di base della Capitale. «Non ho più intenzione di parlare di questa situazione - insiste ancora Gabriele -. A oggi non sono arrivate né denunce né avvisi di garanzia. Quindi smettete di fare affermazioni e di dichiarare il falso. Al resto ci penserà la giustizia».