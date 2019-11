Greta Thunberg, la sosia in una foto di 120 anni fa scatena i complottisti e impazzano le teorie più assurde

Una bambina estremamente somigliante a Greta Thunberg, in una foto che si ritiene sia stata scattata intorno al 1898. È bastato questo per far scattare, sul web, una serie di assurde teorie cospirazioniste.

La foto, che ha almeno 120 anni, è stata trovata negli archivi dell'università di Washington e mostra tre bambini intenti a lavorare in una piccola miniera d'oro nel Klondyke. Una di loro, che ha anche delle trecce, somiglia in modo impressionante a Greta Thunberg e questo ha alimentato, sui social, una serie di teorie complottiste.

Ad alimentare le teorie sono soprattutto i detrattori della giovane attivista svedese per il clima. Molti infatti hanno scritto: «Ve l'avevamo detto che non era umana, questa è la dimostrazione». Ma anche chi si è schierato a favore dei Fridays for Future non ha mancato di riprendere, ironicamente o meno, queste teorie: «Greta Thunberg è una viaggiatrice del tempo, arrivata fino ai giorni nostri per salvare il pianeta».

