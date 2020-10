​Vuole le guance più grandi del mondo ma non le bastano: «Sono ancora un po' piccole...»

Ha le guance più grandi del mondo. Rifatte, come se fossero quelle di uno scoiattolo. Eppure per lei non è abbastanza, tanto che ha deciso di voler continuare a fare la chirurgia plastica. Per ora la modella ucraina Anastasia Pokreshchuck ha sborsato 2.200 euro per riempire le sue guance. Le sue foto, nel frattempo, sono diventate virali nel web grazie al profilo Instagram.

Il primo intervento, secondo quanto si legge sul Daily Mirror, lo ha avuto quattro anni fa. Poi è passata a mutare il suo corpo con interventi di riempimento di labbra e angoli della bocca, oltre a botox in fronte, mascella e mento.

La ragazza, di 30 anni, dice che ormai ha smesso di contare il numero degli interventi di rimodellamento che ha avuto. Intanto su Instagram è una star: ha superato i 220.000 follower.

"Potresti pensare che siano troppo grandi ma penso che siano un po' piccole - spiega parlando delle sue guance - ho bisogno di rinfrescarle di nuovo, presto".

Ultimo aggiornamento: 18:44

