Il guardaroba reale della regina Vittoria all'asta per oltre 18mila euro

Un certo numero di articoli dell'armadio della regina Vittoria saranno venduti all'asta la prossima settimana dopo essere stati tenuti in un armadio per 100 anni. Il guardaroba - tra cui un paio di fiori, corpetto, gonna e stivali di pelle - fu donato al fotografo reale Alexander Lamont Henderson dopo la morte della regina Vittoria nel 1901. Lo riporta l'Indipendent.



Gli oggetti furono poi tramandati attraverso le generazioni e ora sono in possesso del pronipote di Henderson, Roderick Williams, nella sua casa di Coltishall, vicino a Norwich. Il 63enne ha ora deciso di vendere la collezione per fare spazio ai propri abiti e gli esperti hanno previsto che il guardaroba reale avrebbe potuto recuperare quasi 18mila euro. «Pensiamo che gli abiti gli siano stati probabilmente dati dai domestici della famiglia reale, forse in cambio di averli fotografati - ha detto Williams - Alexander ha attirato l'attenzione della regina Vittoria grazie al suo lavoro sperimentale sui colori con vetrini e smalti per lanterne in vetro».



Williams ha aggiunto che il suo trisavolo ha creato una serie di ritratti per la regina Vittoria, tra cui uno di suo marito il principe Albert e il suo assistente scozzese John Brown. «Ha scattato foto alla regina Vittoria e ha anche lavorato con negativi in ​​lastre di vetro scattati da altri fotografi ma, purtroppo, gran parte del suo lavoro è stato perso o distrutto - ha spiegato Williams -. Quando il mio trisavolo morì nel 1907, l'abbigliamento fu tramandato di generazione in generazione. È stato tenuto in un armadio». Ultimo aggiornamento: 21:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA