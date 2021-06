Covid, a 92 anni guarisce e balla tra i letti del Policlinico di Bari sulle note di «Tu vuò fà l'americano»

Non c'è felicità maggiore, di questi tempi, che guarire dal Covid. C'è infatti chi passa giorni in ospedale, e chi mesi. Guarire è un evento, una festa che va ricordata. Così un signore di 92 anni ha deciso di ballare tra i letti del Policlinico di Bari per festeggiare la guarigione dal coronavirus. A fargli da compagna in questo ballo operatrice socio-sanitaria, che si è lasciata trasportare dalle note della canzone «Tu vuò fà l'americano». Piroette, passi di danza e tanti sorrisi. Una celebrazione non solo per il paziente dimesso, ma anche per gli altri ricoverati nella struttura per le maxiemergenze nella Fiera del Levante di Bari.

Il video

A pubblicare il video la pagina Instagram del Policlinico di Bari. «A 92 anni balla in corsia e festeggia la guarigione dal Covid – si legge nel post –. Sulle note di "Tu vuo' fà l'americano" uno dei pazienti ricoverati nella struttura per le maxiemergenze in Fiera ha voluto danzare tra i letti. Ad accompagnarlo, durante la speciale seduta di musicoterapia, è stata una giovane operatrice socio-sanitaria. Il paziente ha salutato in allegria i professionisti del Policlinico di Bari: è stato dimesso».