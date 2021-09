Guendalina Tavassi risponde agli hater mostrando il referto medico: «Frattura del naso e contusioni multiple»

Guendalina Tavassi risponde agli hater su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello, che nella notte fra domenica e lunedì ha postato una foto con un occhio nero, lasciando intendere di essere stata aggredita, si è scontrata con alcuni follower che non credono alla sua versione dei fatti. Guendalina ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da qualcuno che le fa notare che l'occhio nero è «prima a destra e poi a sinistra». L'ex gieffina, senza mezze misure, ha risposto: «Vorrei spiegare a questa povera gente, che dice che l'occhio è cambiato, di provare a farsi un segno in faccia: farsi prima un selfie da solo e poi farsi scattare una foto da qualcuno. Bisogna essere davvero deficienti e stron*i!».

APPROFONDIMENTI IL MESSAGGIO Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l'occhio nero:... INSTAGRAM Guendalina Tavassi, il mistero della foto con l'occhio nero (poi... SPETTACOLI Guendalina Tavassi e l'occhio nero sui social: le prime parole

Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l'occhio nero: «Non permettete a nessuno di rovinarvi la vita»

Guendalina Tavassi, il referto medico: «Frattura del naso e contusioni multiple»

«Anzi, vi lascio anche il referto dell'ospedale del mio naso rotto», ha aggiunto la Tavassi, pubblicando la foto del documento rilasciato dai medici. Nel referto si legge: «Frattura composta delle ossa nasali e contusioni multiple in esito di aggressione». Ma il mistero su quanto accaduto permane. Guendalina ieri, sempre su Instagram, ha detto: «Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere». La sensazione, tuttavia, è che di questo passo la verità verrà presto svelata. Sempre sui social, naturalmente.