Guendalina Tavassi, l'ex marito (Umberto D'Aponte) è uscito dal carcere: parla la sorella di lui: «Ho paura a dirlo ma sono felice»

Mentre Guendalina Tavassi vive la sua avventura "ovattata" a L'Isola dei Famosi 2022 fuori la vita va avanti e Umberto D'Aponte è ufficilamente uscito dal carcere. L'annuncio è arrivato poco fa dal profilo Instagram della sorella (Mary) dell'ex della Tavassi. «Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice». Non sappiamo ancora se la produzione ha avvisato la naufraga di quanto stia accadendo fuori. Ma quel che è certo è che Guendalina non sarà una notizia bellissima visto che i trascorsi con Umberto l'hanno segnata e la questione è molto delicata. Fu proprio lei mesi fa a mostrarsi con il volto livido e dopo aver dovuto mantenere il segreto per motivi giuridici per un po' raccontò di aver denunciato il suo ex per maltrattamenti.

Guendalina Tavassi, l'ex marito è uscito dal carcere

L'aggressione nei suoi confronti sarebbe avvenuta fuori l'istituto romano che i figli di Guendalina e Umberto frequentano sotto gli occhi dei figli e di fronte a decine di genitori. Da lì le storie sul profilo Instagram della soubrette si sono riempite di dettagli degli abusi subiti.

Ad aggravare la posizione di D'Aponte fu (a quanto detto dalla naufraga) il fatto che la violenza avvenne di fronte agli occhi dei figli e mentre addirittura Salvatore implorava il padre di smetterla.

Dopo le denunce fatte dalla sorella di Edoardo, Umberto era stato arrestato lo scorso febbraio e fu proprio allora che Guendalina raccontò per filo e per segno tutti gli abusi subiti e svelò che l'ex aveva già alle spalle un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti.

La reazione della naufraga

Dall'Honduras non abbiamo nessuna notizia e non possiamo sapere come la Tavassi reagirà (o ha reagito) alla notizia. Intanto la certezza di quanto scritto arriva da TikTok che ci mostra Umberto D'Aponte su un treno in direzione Napoli