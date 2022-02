Guendalina Tavassi: «Mio marito è in carcere, i bambini sono traumatizzati: c'erano quando mi ha aggredito»

Guendalina Tavassi racconta tutto. L'influencer ha deciso di sfogarsi su Instagram, parlando senza filtri delle aggressioni subite nei mesi scorsi e del suo rapporto con l'ormai ex marito Umberto D'Aponte. «Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all'ultima aggressione, premeditata», ha detto la Tavassi. «Tutto davanti agli occhi del figlio Sasy, che lo implorava di fermarsi» ha aggiunto l'ex gieffina, riferendosi all'ex marito.

Guendalina Tavassi mostra il cellulare distrutto su Instagram: «Aggredita di nuovo dalla stessa persona»

Guendalina Tavassi: «Mio marito è in carcere»

Guendalina ha rivelato che D'Aponte è stato arrestato e che sui social c'è addirittura chi se l'è presa con lei: «Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m***a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini».

«I bambini sono traumatizzati»

L'ex gieffina ha raccontato, inoltre, i danni che questa difficile situazione avrebbe provocato sui figli: «Sono stati sempre presenti, sono traumatizzati! Io poi la butto sul ridere, ma Sasy è scioccato. Ogni volta ha paura di uscire, non potete capire cosa sto passando. Non vi mettete in metto, io non ne voglio parlare! Ci sta un processo, se ne sta occupando la giustizia. Per fortuna, la giustizia qualche volta c’è. Io voglio vivere la mia vita serenamente ed i miei figli hanno il diritto di stare sereni. Loro non chiedono dove si trovi».