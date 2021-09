Guendalina Tavassi, il mistero della foto con l'occhio nero (poi cancellata): «Sono ancora qua»

Grande preoccupazione per Guendalina Tavassi. L'ex gieffina nella notte ha pubblicato nelle Instagram stories una foto che la ritrae in lacrime, con un occhio nero, corredata dalla frase: «Io fortunatamente sono ancora qua». L'influencer appare molto turbata nello scatto, con il trucco sciolto per il pianto, in quella che sembra la sala d'attesa di un pronto soccorso. La foto è stata condivisa anche da Gaia Nicolini, figlia della Tavassi, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati