Guinness World Record 2018, ci sono otto italiani: anche Totti e la cantante Noemi

Venerdì 7 Settembre 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 15:53

Puntuale come ogni anno arriva il libro del Guinness World Record, con tante nuove prodezze umane. E ci sono anche otto italiani. Ma iniziamo dai casi più sorprendenti come il deejay, anzi la DJ Sumirock, che di giorno lavora in un ristorante e la sera passa al mixer da discoteca. Niente di originale, se non il fatto che questa energica signora giapponese, ha 83 anni.A farle compagnia, almeno dal punto di vista anagrafico, c'è Betty Goedhart, trapezista americana, e tuttora in attività, che ha iniziato a prendere lezioni a 78 anni e non ha mai smesso di coltivare la sua passione. Anche oggi che è ad un passo dagli 85 anni. Un certo Tom Bagnall invece, appena 26 anni dal Regno Unito, ha progettato in 12 mesi il go-kart a reazione più veloce. Supera i 180 km orari. Restiamo sull'isola, ma ci spostiamo in Irlanda, dove un giovane macellaio di 28 anni, Barry John Crowe, detiene il record sulle salsicce realizzate in un minuto. 78, più di una al secondo. L'altra abilità, ma senza record, del macellaio irlandese è la varietà di salsicce prodotte, ben 36 tra cui quella con cioccolato e miele. Per gli amanti degli amici a quattro zampe, c'è una prodezza stabilita dal cane Feather, di proprietà di una donna americana del Maryland, rimasta sbalordita dalla capacità di Feather di saltare in alto raggiungendo i 191,7 cm, l'altezza del soffitto di casa.Passiamo ora ai record stabiliti dai nostri connazionali. Un'esplosione di dolcezza quella realizzata a Villesse, in provincia di Gorizia, dove un gruppo di pasticceri ha realizzato il tiramisù più lungo al mondo: 266,90 metri, fatto con 420 litri di caffè, 3000 uova e 48 mila savoiardi. La celebre cantante romana Noemi invece, ha stabilito il Guinness per numero di concerti in 12 ore: si è esibita in nove comuni, distanti almeno 50 km l'uno dall'altro.Tra i record sportivi. Valentino Rossi che ha vinto 89 gare in Moto GP, la prima nel 2002, infine l'ex-capitano della Roma, Francesco Totti, che ha il primato del maggior numero di stagioni con reti segnati in Serie A. Nel corso della sua carriera ha messo in porta almeno un goal in 23 stagioni disputate nella massima serie italiana. Nel corso delle complessive 25 stagioni è secondo per il maggior numero di presenze (619) e di goal (250).