Gwyneth Paltrow sposa a 46 anni, matrimonio bohémien con il fidanzato produttore

Domenica 4 Novembre 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gwyneth Paltrow ha detto sì, a 46 anni, al fidanzato Brad Falchuk. In realtà le nozze sono avvenute un mese fa, ma solo in questi giorni stanno comparendo sui social le tanto attese foto. La bella Gwyneth, ex di Chris Martin dei Coldplay e che le ragazze degli anni '90 ricorderanno per la relazione con Brad Pitt, ha impalmato il nuovo fidanzato fasciata in un abito di pizzo firmato Pierpaolo Piccioli per Valentino con oblò sulla schiena e velo di tulle.LEGGI ANCHE Gwyneth Paltrow, è top secret il matrimonio con Brad Falchuk: su Instagram la foto delle fedi Capello sciolto e naturalissimo, l'ideatrice di Goop si è anche commossa per il primo ballo con il neomarito. Brad e Gwyneth si sono conosciuti sul set di Glee nel 2014: 4 anni dopo si sono promessi amore eterno.I festeggiamenti in stile bohémien si sono tenuti in un gazebo in giardino, con tanto di coperta per chi dovesse avere freddo: cibo semplice e biologico (precetti di Goop) e, tra gli invitati, l'amica Cameron Diaz con il marito Benji Madden, il padrino della sposa Steven Spielberg e l'attore Rob Lowe.