«L'odore della mia vagina», la candela a 70 euro di Gwyneth Paltrow su Goop è già sold out

'L'odore della mia vagina', la candela di Gwyneth Paltrow sul sito di e-commerce Goop è già sold out. L'attrice americana ha lanciato al prezzo di 75 dollari, circa 70 euro, una candela al profumo delle sue parti intime, e il prodotto a poche ore dal suo lancio è già introvabile: sold-out. La candela di Gwyneth Paltrow all'odore delle sue parti intime viene descritta come un prodotto «divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato...». La miscela dell'aroma viene descritta come un mix di «geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla mente la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato».

Gwyneth Paltrow nella bufera per il consiglio sulla dieta, i medici: «È pericoloso»

Gwyneth Paltrow, niente convivenza dopo il matrimonio con Brad Falchuk: «Ecco perché abbiamo deciso così»



Inevitabili le polemiche sui social network, tutte condite di ironia, con gli utenti che sottolineano la «volgarità di questa candela degna di un sexy shop».

I refuse to let Gwyneth Paltrow ruin candles for folks in my timeline. Here's the first "animation" I ever did: pic.twitter.com/yON67lWO7o — Gary Foss (@garyvfoss) 13 gennaio 2020

Gwyneth Paltrow selling a candle that smells like her minge for £57 a pop and it's sold out 😂😂😂 pic.twitter.com/uaOxggRUOh — Lee Bithell 🔰 (@Bizzel_83) 13 gennaio 2020

