Hamburger dimenticato quattro anni fa resta intatto e senza muffa: così una donna ripudia i fast food

Megan Condrey, una donna di Washington, DC, ha comprato due cheeseburger e patatine fritte da un McDonald's nel novembre 2017 e dopo averne mangiato uno, ha lasciato l'altro nel retro della sua macchina per mangiarlo successivamente, ma se ne è dimenticata. Diversi giorni dopo, lo ha trovato e ha osservato che non mostrava alcun segno di deterioramento, quindi ha deciso di fare un esperimento per vedere quanto poteva durare, secondo quanto riporta The Mirror.

Receptionist claims McDonald’s cheeseburger she bought five years ago looks exactly the same FIVE years later https://t.co/Ox6eeKDJAe — Daily Mail US (@DailyMail) February 15, 2022

La donna ha scritto la data di acquisto sulla confezione e l'ha riposta in un armadio. Poi se ne è dimenticata e l'ha ritrovata solo 4 anni dopo mentre stava conservando le decorazioni natalizie. Aprendo il pacchetto, ha scoperto che più di quattro anni dopo, l'hamburger era diventato duro come una roccia, ma sembrava esattamente lo stesso del giorno in cui lo aveva comprato.

Sia la carne macinata, presumibilmente manzo, che il formaggio sono rimasti apparentemente intatti e senza segni di muffa. Vale la pena ricordare che McDonald's afferma di utilizzare solo carne bovina al 100% senza conservanti.

Dopo la scoperta, la donna ha promesso di non mangiare mai più McDonald's e ha deciso di rinunciare del tutto ai fast food nel tentativo di perdere peso.