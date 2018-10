Harry, il toccante discorso del principe al bimbo orfano: «Lo sai che andrà tutto bene?»

Martedì 30 Ottobre 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 20:41

La visita del principe Harry e di Meghan Markle in Nuova Zelanda è forse stata la più apprezzata di tutto il tour che i duchi di Sussex stanno facendo in diversi stati dell'Oceania e del Commonwealth britannico. Ad accoglierli c'erano migliaia di persone, tra cui bambini entusiasti di vedere la coppia per la prima volta dal Royal Wedding del maggio scorso.Proprio con un bambino in particolare, riporta il Mirror, il principe Harry ha parlato per diversi minuti. Il piccolo vive infatti con la nonna, che lo sta crescendo, dopo aver perso la mamma, suicida, ad appena un anno. Oggi il bimbo ne ha sei e, dopo aver saputo della sua storia, Meghan ha consigliato a Harry di intrattenersi a parlare con lui. Il discorso di Harry, che ha perso sua mamma Diana nel tragico incidente stradale di Parigi quando aveva appena 13 anni, ha commosso tutti.«Anch'io ho passato gran parte della mia vita senza una mamma, ma oggi ho 34 anni e la mia vita è perfetta. Ho una moglie bellissima e sto per diventare papà. Lo sai che anche io e mio fratello siamo cresciuti con la nonna, dopo aver perso la nostra mamma?» - ha spiegato Harry al bambino orfano - «Anche tu hai chi si prende cura di te, la tua vita andrà sempre bene, lo sai? Non ti devi preoccupare di questo».Dopo aver scoperto che il piccolo è un appassionato di rugby, Harry lo ha incalzato così: «Cosa vuoi fare da grande? Sarei contento se tu diventassi uno degli All Blacks. Vivi proprio qui ad Auckland?».