Il principe Harry e l'anello nero: ecco cos'è e a cosa serve

Prince Harry's Wearing a Mysterious Black Ring and Twitter Is BAFFLEDhttps://t.co/5bqNH6h6zM pic.twitter.com/TtJ7L3V7JA — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) 18 ottobre 2018

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già ieri vi avevamo parlato del braccialetto del principe Harry , da cui non si separa mai da oltre vent’ann. Ma dal primo viaggio in Australia di Harry e Meghan Markle , oltre alla notizia della gravidanza della duchessa e alle sue doti culinarie, è emerso qualcos’altro: un anello al dito di Harry.Un anello nero, presente sull’anulare della mano destra, ha infatti scatenato tutti: di chi è quell’anello, chi glielo ha regalato e perché lo indossa? Nel giro di poche ore il mistero è stato svelato: quello indossato da Harry non è un anello normale, ma un wearable, un dispositivo elettronico, precisamente un Oura Ring , un anello tecnologico della Oura, una startup finlandese.Qualcosa di simile, insomma, ad un fit-watch, con la differenza che non si indossa al polso ma al dito: questo anello monitora l’attività fisica svolta nell’intera giornata, salvando i dati in una applicazione. Dunque registra la temperatura corporea, il battito cardiaco e il movimento fatto durante la giornata, oltre a monitorare le ore di sonno. Quello indossato da Harry costa 419 euro e non è uno dei più cari (il più costoso arriva a oltre mille euro).