Harry e Meghan, alla cerimonia per Filippo “preferiscono” gli Oscar: britannici indignati

È stato confermato che il principe Harry , 37 anni, sarà assente alla cerimonia funebre del principe Filippo duca di Edimburgo il 29 marzo. Però è stato confermato che il duca di Sussex e Meghan Markle parteciperanno agli Oscar questa notte 27 marzo, secondo quanto riportato da The Sun. L'esperta reale Angela Mollard ha avvertito Harry che i fan reali saranno "indignati" se parteciperà.

APPROFONDIMENTI LE CONDIZIONI Regina Elisabetta riappare in pubblico, passeggiata (con bastone)... LA PUBBLICAZIONE Meghan e Harry, arriva il podcast Spotify: la prima serie... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, battuto anche il Covid. Lavora in videocall, nel...

Dai saloni di Buckingham Palace al palco Dolby Theatre il passo è breve, almeno per l'ambiziosa Meghan Markle che alla fine potrebbe riuscire a trascinare il marito Harry alla serata degli Oscar 2022. Dopo il minacciato rifiuto di partecipare alla cerimonia di premiazione a causa di Kristen Stewart, in gara nella categoria Miglior attrice per il suo ruolo in Spencer – il biopic dedicato alla principessa Diana – i duchi di Sussex sembrano avere cambiato idea tanto che i meglio informati li considerano già gli ospiti d'onore della serata. Un progetto che non sembra affatto piacere ai sudditi britannici.